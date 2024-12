Mondiali 2026, sorteggio qualificazioni: le possibili avversarie dell’Italia

(Adnkronos) – A Zurigo si sono appena conclusi i sorteggi per le qualificazioni delle nazionali europee ai Mondiali del 2026, che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia non conosce ancora il proprio gruppo, perché tutto dipenderà dai quarti di finale di Nations League contro la Germania. Dovessero vincere, gli Azzurri finirebbero nel gruppo A (con 4 squadre), in caso di sconfitta la Nazionale di Spalletti finirebbe invece nel gruppo I (con 5 squadre). I gruppi A e I sono dunque quelli di interesse per gli Azzurri. Il gruppo A, insieme alla vincente della sfida tra Italia e Germania, comprende anche Slovacchia, Irlanda del Nord, in attesa della quarta e ultima squadra da sorteggiare. Il gruppo I, insieme alla perdente della sfida di Nations League tra Italia e Germania, comprende Norvegia e Israele, in attesa delle ultime due squadre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)