Mondiali, la Fifa ufficializza le sedi del 2030 e 2034

(Adnkronos) – Sono state ufficializzate dalla Fifa le sedi dei Mondiali 2030 e 2034. Spagna, Marocco, Portogallo e una parte di Sudamerica (Argentina, Uruguay e Paraguay) ospiteranno il torneo nel 2030, poi toccherà all'Arabia Saudita. Si tratta di una decisione presa dalla Fifa con il voto di un congresso virtuale. Senza troppa attesa, anche perché le candidature erano in solitaria. Per quanto riguarda l'edizione 2030, quella del centenario della Coppa, si tratta di un unicum. Una candidatura mai vista e che coinvolgerà nell'organizzazione del torneo ben tre diverse confederazioni continentali. Per l'edizione 2034, il criterio è sempre quello della rotazione tra i continenti. E anche qui l'Arabia Saudita, unica candidata, ha avuto la strada spianata per ottenere il torneo. Come accaduto in Qatar nel 2022, le temperature alte in estate potrebbero però portare a uno spostamento della competizione nei mesi invernali.