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Mondiali, oggi Colombia-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – La Colombia sfida il Ghana ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, venerdì 3 luglio, e domani, sabato 4, la Nazionale sudamericana affronterà quella africana – in diretta tv e streaming – nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà agli ottavi la Svizzera, che ha superato l’Algeria 2-0. 

 

La sfida tra Colombia e Ghana è in programma sabato 4 luglio alle 3.30 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumì, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo. 

Ghana (4-3-3): Asare; Mensah, Luckassen, Adjetey, Senaya; Sibo, Partey, Yirenkyi; Semenyo, Ayew, Williams. CT: Queiroz 

 

Colombia-Ghana sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull’app di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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