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Mondiali, oggi Marocco-Haiti – Diretta

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(Adnkronos) –
Marocco e Haiti si sfidano in un match del gruppo C dei Mondiali 2026. Alla mezzanotte tra oggi mercoledì 24 giugno e domani, giovedì 25 giugno, i nordafricani affrontano la formazione centramericana ad Atlanta. La nazionale campione d’Africa guida il girone insieme al Brasile con 4 punti, mentre Haiti è ancora senza punti. In contemporanea a Miami i verdeoro sfidano la Scozia. 

 

Alle 3 in programma Messico-Repubblica Ceca e Corea del Sud-Sudafrica. 

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