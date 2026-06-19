33.2 C
Firenze
venerdì 19 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, oggi Stati Uniti-Australia – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 18 giugno, la Nazionale americana sfida l’Australia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone D della rassegna iridata. La squadra allenata da ct Pochettino è reduce dalla netta vittoria dell’esordio contro il Paraguay, battuto 4-1, mentre l’Australia ha superato la Turchia 2-0. Si giocherà quindi, al Seattle Stadium di Seattle, per ipotecare il passaggio del turno e prendersi il primo posto del girone. 

 

A mezzanotte in programma la sfida tra Scozia e Marocco, alle 3 Brasile-Haiti. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
33.2 ° C
33.2 °
33.2 °
56 %
3.5kmh
52 %
Ven
31 °
Sab
37 °
Dom
39 °
Lun
39 °
Mar
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1483)ultimora (1045)Video Adnkronos (456)salute (96)sport (86)Tecnologia (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati