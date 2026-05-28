Money Road, nuovi ingressi e altre anticipazioni: stasera la seconda puntata

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Stasera, giovedì 28 maggio, nuovo appuntamento di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, lo strategy game Sky Original in onda in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Cosa succederà in questa nuova puntata dopo il ritiro del giovanissimo Riccardo alla fine del primo episodio?

Fabio Caressa condurrà le persone comuni riunite nel mezzo della giungla malese più remota e selvaggia, alle prese con la sopravvivenza in un contesto di rigida privazione. A lui il compito di illustrare i trekking che li aspettano, percorsi faticosissimi durante i quali la Compagnia delle Tentazioni – già decisamente provata e affaticata dall’attività svolta con livelli estremi di temperatura e umidità – riceverà tentazioni irresistibili che, dovessero essere accolte, andrebbero a ridurre il montepremi complessivo finale che dopo il primo episodio ammonta a 328.950 euro. Dopo essere riusciti ad aggiungere 50mila al montepremi iniziale, infatti, i 12 partecipanti all’esperimento ne hanno consumati già 21mila accettando le proposte che venivano poste loro.

Ora la Compagnia ripartirà con 11 partecipanti: Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Simona, 47 anni, Milano, impiegata; Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice.

Ben presto, gli 11 faranno conoscenza con due nuovi componenti: Giordano, sorridente e spigliato speaker radiofonico 30enne di Modena; e Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole.

Nel secondo episodio tante le nuove tentazioni presentate da Fabio Caressa, tra lussuose abitazioni, incarichi top secret, trekking pericolosi tra mangrovie e serpenti, decisioni che metteranno sempre più alla prova il gruppo. Tra queste, sicuramente la nomina della nuova guida potrebbe cambiare gli equilibri: il suo ruolo, in questa edizione, sarà ben più impegnativo dell’anno scorso, e sarà portata a prendere decisioni cruciali per sé e per l’intero gruppo.

Cosa avrà in serbo la giungla per i partecipanti? Quali trekking dovranno affrontare? E soprattutto, riusciranno i due nuovi ingressi a farsi accettare dal resto del gruppo?

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