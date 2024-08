Monza, operaio di 22 anni muore risucchiato da macchinario

(Adnkronos) – Tragedia a Monza. Un operaio di 22 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore utilizzato per la compattazione dei rifiuti. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento ma, secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata risucchiata dal macchinario mentre stava operando in prossimità del nastro. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)