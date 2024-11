Morta per rinoplastica, lunedì i funerali di Margaret Spada. A Lentini lutto cittadino

(Adnkronos) – Si terranno lunedì 18 novembre i funerali di Margaret Spada. La ragazza siciliana è morta a soli 22 anni in ospedale, tre giorni dopo un intervento di rinoplastica a Roma. Lutto cittadino nel paese del siracusano nel giorno delle esequie. “Vogliamo esprimere così partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica perdita” ha annunciato il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro. La salma ha lasciato oggi la Capitale per fare ritorno in Sicilia. La Procura capitolina ha aperto una inchiesta e iscritto nel registro degli indagati due medici, padre e figlio. Sequestrato il centro medico. Nell’ambito dell’inchiesta della procura, i carabinieri del Nas effettueranno un nuovo sopralluogo per verificare la presenza nella struttura di un defibrillatore e farmaci da somministrare in caso di emergenza. Nella struttura nei giorni scorsi non sarebbe stato trovato alcun documento, cartella clinica, consenso informato né registrazione, relativi all’intervento né documenti contabili. Dai primi risultati dell’autopsia svolta presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata, emerge che Margaret è morta per arresto cardiocircolatorio in un quadro ricollegabile a una sofferenza acuta, la cui origine dovrà essere accertata con esami istologici e tossicologici. Gli esami tossicologici dovranno chiarire anche cosa sia stato somministrato alla ragazza prima e dopo il malore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)