MotoGp, Bagnaia: “Non correrei a Valencia anche a costo di perdere titolo”

(Adnkronos) – Dopo le inondazioni in Spagna e a Valencia, giusto correre il Motogp sul circuito? “Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre”. Lo ha detto il pilota della Ducati Pecco Bagnaia in corsa per il titolo piloti con lo spagnolo Jorge Martin, anche lui sulla stessa lunghezza d’onda: “Anche se l’impianto fosse a posto, sarebbe comunque complicato: per il rispetto dovuto agli abitanti, ma anche per la logistica del Gran Premio, per gli spostamenti nostri e del pubblico. È più logico gareggiare da un’altra parte”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)