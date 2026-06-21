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MotoGp, Bezzecchi si scusa: “Nessuna giustificazione”. L’abbraccio con il marshall dopo la lite

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(Adnkronos) – Il giorno dopo il brutto gesto, Marco Bezzecchi chiede scusa: “Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGp per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista”, ha scritto il pilota italiano sul suo profilo Instagram, tornando sullo scontro di ieri, sabato 20 giugno, con un marshall a pordo pista, spintonato a causa del grande nervosismo dopo la caduta in gara sprint.  

 

“Mi dispiace – ha proseguito Bezzecchi – anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi”. Bezzecchi, squalificato per il Gran Premio di oggi in Repubblica Ceca, ha incontrato il marshall in mattinata per chiedere scusa anche da vicino, abbracciandolo a bordo pista. 

 

L’Aprilia aveva fatto ricorso, poi respinto e commentato dal team con un comunicato: “Ieri abbiamo presentato un ricorso che è stato respinto, così accettiamo la squalifica e non ci appelleremo alla Corte d’appello Internazionale”.  

 

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