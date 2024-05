MotoGp Catalunya, Bagnaia torna al successo davanti a Martin e Marc Marquez

(Adnkronos) – Torna al successo Pecco Bagnaia proprio nel Gp Catalunya 2024 spezzando il tabù Barcellona, dove non aveva mai vinto, nella Sprint è caduto ieri mentre era in testa all'ultimo giro e l'anno scorso era stato protagonista di un terribile incidente. Il campione della Ducati precede al traguardo Jorge Martin, superato in Curva 5 dove ieri era caduto nella Sprint Race, e Marc Marquez terzo con un recupero prodigioso. Quarto posto per Aleix Espargaro, vincitore ieri, seguito da Di Giannantonio e Raul Fernandez. Poi A. Marquez, Binder, Bastianini e Quartararo per chiudere la top ten. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)