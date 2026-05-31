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MotoGp, oggi Gp Italia – Diretta

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, domenica 31 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d’Italia – in diretta tv e streaming – dopo la gara Sprint che ha visto la vittoria dell’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. I piloti tornano quindi a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio. Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin. 

 

Prossimo appuntamento del Mondiale, domenica prossima in Ungheria. 

 

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