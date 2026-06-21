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MotoGp, oggi si corre in Repubblica Ceca: orario, griglia di partenza e dove vedere Gran Premio Brno

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, domenica 21 giugno, si corre a Brno per la nona tappa del Motomondiale. Si riparte dalla pole position da record di Ai Ogura, il più veloce nelle qualifiche di ieri, e dal successo nella sprint di Pecco Bagnaia, autore di una prova magistrale in gara corta. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp in tv (anche in chiaro) e streaming.  

 

Ecco la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca di oggi, domenica 21 giugno: 

1 Ai Ogura Aprilia (Q2) 

2 Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2) 

3 Francesco Bagnaia Ducati (Q2) 

4 Marco Bezzecchi Aprilia (Q2) 

5 Marc Marquez Ducati (Q2) 

6 Diogo Moreira Honda (Q2) 

7 Raul Fernandez Aprilia (Q2) 

8 Pedro Acosta KTM (Q2) 

9 Franco Morbidelli Ducati (Q2) 

10 Jorge Martin Aprilia (Q2) 

11 Fermin Aldeguer Ducati (Q2) 

12 Joan Mir Honda (Q2) 

13 Maverick Vinales KTM (Q1) 

14 Alex Marquez Ducati (Q1) 

15 Fabio Quartararo Yamaha (Q1) 

16 Luca Marini Honda (Q1) 

17 Enea Bastianini KTM (Q1) 

18 Jack Miller Yamaha (Q1) 

19 Alex Rins Yamaha (Q1) 

20 Brad Binder KTM (Q1) 

21 Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1) 

22 Cal Crutchlow Honda (Q1) 

 

Il Gran Premio della Repubblica Ceca sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now oggi alle 14. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita (alle 16) su Tv8.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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