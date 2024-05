MotoGp, si corre al Mugello: orari e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Dopo il trionfo di Montmeló, Pecco Bagnaia punta al bis in casa. Il torinese va a caccia della terza vittoria al Mugello, dove lo scorso anno conquistò anche la pole position e la Sprint Race. Al via da oggi, venerdì 31 maggio 2024, il weekend del Gp d'Italia. Nel pomeriggio, alle 15, le pre-qualifiche che permetteranno ai primi 10 classificati di accedere direttamente al Q2 di domani, sabato 1 giugno, giornata in cui alle 10:50 è prevista la pole e alle 15 la Sprint Race. Mentre domenica 2 giugno alle 14 ci sarà la gara. Sarà possibile vedere la MotoGp in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su Now e in chiaro su TV8 (qualifiche del sabato fino alla gara)

Oggi, venerdì 31 maggio

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1 (diretta scritta su FormulaPassion.it) 12:25-12:40 MotoE Prove Libere 2 13:15-13:50 Moto3 Prove 1 14:05-14:45 Moto2 Prove 1 15:00-16:00 MotoGP Prove 16:15-16:25 MotoE Q1 16:35-16:45 MotoE Q2

Domani, sabato 1 giugno

08:40-09:10 Moto3 Prove 2 09:25-09:55 Moto2 Prove 2 10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2 10:50-11:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8 ) 11:15-11:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8) 12:15 MotoE Gara-1 (diretta su TV8) 12:50-13:05 Moto3 Q1 (diretta su TV8) 13:15-13:30 Moto3 Q2 (diretta su TV8) 13:45-14:00 Moto2 Q1 (diretta su TV8) 14:10-14:25 Moto2 Q2 (diretta su TV8) 15:00 MotoGP Sprint 13 giri (diretta su TV8) 16:10 MotoE Gara-2 (diretta su TV8)

Domenica 2 giugno

09:40-09:50 MotoGP Warm-Up 11:00 Moto3 Gara (diretta su TV8) 12:15 Moto2 Gara (diretta su TV8) 14:00 MotoGP Gara (diretta su TV8) "Sono contento di aver rinnovato con Ducati così posso concentrami esclusivamente sul mio obiettivo, che resta la difesa del titolo. La mia storia d’amore con Ducati funziona benissimo, adoro il mito team, i progressi sono grandiosi, sono contento e questo mi dà stabilità", ha detto Francesco 'Pecco' Bagnaia, in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d'Italia al Mugello. "Amo questo weekend, è il mio preferito perché siamo in Italia, la Ducati è forte su questa pista e qui il pubblico rende tutto meraviglioso. Il tracciato mi piace, ci sono frenate forti e curve lunghe, ideali per il mio stile di guida", ha aggiunto il campione del mondo in carica. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)