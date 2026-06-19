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MotoGp, si corre in Repubblica Ceca: dalle prove libere alla gara, orari e dove vedere Gp Brno

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Da oggi, venerdì 19 giugno, a domenica 21 giugno, il Motomondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez (100esima vittoria della carriera) e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi, con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin (180 vs 160). Dalle prove libere alla gara, ecco orari, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp della Repubblica Ceca.  

Ecco il programma del Gp della Repubblica Ceca e tutti gli orari:  

Venerdì 19 giugno
 

Ore 10.40: MotoGp – Prove Libere 1 

Ore 14.55: MotoGp – Pre-Qualifiche 

Sabato 20 giugno
 

Ore 10.05: MotoGp – Prove Libere 2 

Ore 10.45: MotoGp – Qualifiche (anche TV8) 

Ore 14.55: MotoGp – Sprint (anche TV8) 

Domenica 21 giugno
 

Ore 9.35: Warm Up MotoGp 

Ore 14: MotoGp – Gara 

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio della Repubblica Ceca saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara sprint di sabato saranno visibili anche in chiaro su Tv8 e in streaming gratuito su Tv8.it (mentre domenica la gara sarà visibile in chiaro in differita, alle 16, al tasto 8 del telecomando). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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