Municipio I Roma, ecco la prima palestra pubblica all’aperto

(Adnkronos) – Sorgerà alle pendici della Riserva di Monte Mario, in Via Gomenizza, nel quartiere Della Vittoria di Roma, e sarà la prima area verde di Roma pensata come luogo di socializzazione sportiva e wellness, inclusiva e intergenerazionale “in cui i cittadini di tutte le età potranno condividere attività fisiche all’aria aperta, giocare a scacchi, a ping-pong, ma anche utilizzare un tracciato naturale alberato lungo cui poter correre e fare ginnastica in movimento”, spiega Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Municipio I Roma Centro. “Questa palestra outdoor – prosegue – sarà un luogo dove far avvicinare e far dialogare sul campo, utilizzando i temi universali di sport e salute, giovani, meno giovani e persone con diverse abilità”. Il progetto si sviluppa su cinque postazioni in cui possono lavorare fino a 50 persone contemporaneamente. Svolgendo esercizi che coprono le esigenze di più discipline tra cui Corsa, Ciclismo, Beach Volley, Sci, Tennis e Padel. “Mi emoziona non poco pensare che questo parco, che insieme ad altri volontari abbiamo pulito per anni sottraendolo all’abbandono e al degrado, diventerà, nell’anno del Giubileo, luogo di aggregazione, riassumendo la sua vera funzione pubblica”, dice Renato Sartini, Consigliere della Lista Civica Gualtieri, ideatore dell’iniziativa, “così i bambini potranno osservare incuriositi i più grandi ‘giocare allo sport’. E magari apprendere l’importanza che l’allenamento può avere per la propria salute”. La struttura sarà dotata di cinque postazioni di allenamento, di cui due attrezzate per over 65 e persone con disabilità motorie e cognitive. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)