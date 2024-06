Musetti è super, vola in semifinale al Queen’s

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale al torneo Atp del Queen's, sull'erba di Londra. Nei quarti di finale dell'appuntamento che precede Wimbledon, l'azzurro batte il britannico Billy Harris per 6-3, 7-5 in 1h40' di gioco. Il toscano affronterà in semifinale l'australiano Jordan Thompson, che nei quarti di finale ha sconfitto a sorpresa lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4, per 6-4, 6-3. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)