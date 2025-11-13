Musetti in semifinale alle Atp Finals? Tutte le combinazioni per la qualificazione

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti spera nella qualificazione alle semifinali delle Atp Finals. Dopo il successo contro Alex De Minaur nel secondo match del gruppo Connors, il tennista azzurro ha riaperto i giochi per il passaggio del turno ma oggi, giovedì 13 novembre 2025, dovrà fare l’impresa contro Carlos Alcaraz per un posto tra i primi 4 del Torneo dei maestri. Ecco cosa serve al toscano per qualificarsi e tutte le combinazioni per rivederlo in campo sabato.

Quali sono allora le combinazioni per la qualificazione di Lorenzo Musetti alle semifinali Atp Finals? Il presupposto è l’impresa. Lorenzo dovrà battere Carlos Alcaraz per avanzare nel torneo torinese. In due o tre set, non farà differenza. In caso di vittoria, Lorenzo avanzerebbe addirittura da primo. Se a vincere dovesse essere invece lo spagnolo, a qualificarsi sarebbe Alex De Minaur come secondo. Dal match dipende anche la corsa al numero uno. Se Alcaraz dovesse vincere, sarebbe sicuro di chiudere il 2025 da dominatore del ranking Atp, con Jannik Sinner al secondo posto.

