35.6 C
Firenze
giovedì 18 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti ‘snobba’ Sinner e sceglie Alcaraz: “Il suo è il tennis più bello”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti ‘snobba’ Jannik Sinner e sceglie Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro, che ha appena annunciato che non parteciperà al prossimo Wimbledon a causa dell’infortunio accusato agli ultimi Internazionali d’Italia, ha espresso la propria preferenza nel dualismo che sta dominando il tennis maschile, facendo storcere il naso a molti tifosi italiani. 

“Penso che il tennis più bello e più completo sia quello giocato da Alcaraz, credo sia il tennis più contemporaneo”, ha detto Musetti in un’intervista concessa a L’Officiel Italia. 

“Sinner è impressionante, quasi perfetto in termini di freddezza, lucidità mentale, mantenimento costante di uno standard incredibile, ma in termini di estetica, di bellezza del gioco, direi Alcaraz. Quando sono al loro meglio sono i due campioni che esprimono il miglior tennis di oggi”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
35.6 ° C
36.5 °
33.2 °
33 %
1.8kmh
12 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
39 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1478)ultimora (1035)Video Adnkronos (418)ImmediaPress (107)salute (94)sport (90)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati