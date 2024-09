Musk e le illazioni social: “Nessuna relazione con Meloni”

(Adnkronos) – “Ero lì con mia mamma. Non c’è nessuna relazione romantica con la premier Meloni”. Elon Musk usa il suo X per rispondere e smentire le illazioni di un utente, Simmon Goddek. Goddek sul suo profilo ha pubblicato una foto che ritrae la presidente del Consiglio e l’imprenditore che si guardano negli occhi seduti al tavolo alla cena a New York seguita alla premiazione dell’Atlantic Council. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)