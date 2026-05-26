25.6 C
Firenze
martedì 26 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nadal e il piede ‘deformato’, l’immagine choc su Netflix

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rafa Nadal mostra immagini choc nella sua nuova docu-serie Netflix. ‘RAFA’, in uscita il prossimo 29 maggio, mostra un lato inedito dell’ex tennista spagnolo, tra vittorie in campo e sofferenze fuori. Alcuni spoiler sono iniziati a circolare sul web, che è rimasto senza parole, in particolare, di fronte alle condizioni del piede di Nadal, che da sempre soffre della sindrome di Muller-Weiss. 

Nadal ha infatti l’osso scafoide rotto, e questo porta a una malformazione del piede, provocandogli molto dolore e incidendo inevitabilmente sui suoi movimenti. Nonostante questa condizione, Nadal è riuscito ad affermarsi come uno dei più grandi tennisti di sempre, prima di ritirarsi nel settembre del 2024. 

Per la prima volta, proprio nel documentario Netflix, Nadal mostra l’immagine del suo piede, lasciando i suoi fan scioccati, generando anche molta compassione in tutti gli appassionati di tennis e non solo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.6 ° C
27.3 °
25.6 °
58 %
0.7kmh
10 %
Mar
32 °
Mer
32 °
Gio
32 °
Ven
28 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2394)ultimora (1216)Video Adnkronos (413)ImmediaPress (254)lavoro (123)salute (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati