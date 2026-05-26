Nadal e il piede ‘deformato’, l’immagine choc su Netflix

(Adnkronos) –

Rafa Nadal mostra immagini choc nella sua nuova docu-serie Netflix. ‘RAFA’, in uscita il prossimo 29 maggio, mostra un lato inedito dell’ex tennista spagnolo, tra vittorie in campo e sofferenze fuori. Alcuni spoiler sono iniziati a circolare sul web, che è rimasto senza parole, in particolare, di fronte alle condizioni del piede di Nadal, che da sempre soffre della sindrome di Muller-Weiss.

Nadal ha infatti l’osso scafoide rotto, e questo porta a una malformazione del piede, provocandogli molto dolore e incidendo inevitabilmente sui suoi movimenti. Nonostante questa condizione, Nadal è riuscito ad affermarsi come uno dei più grandi tennisti di sempre, prima di ritirarsi nel settembre del 2024.

Per la prima volta, proprio nel documentario Netflix, Nadal mostra l’immagine del suo piede, lasciando i suoi fan scioccati, generando anche molta compassione in tutti gli appassionati di tennis e non solo.

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