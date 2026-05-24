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Napoli, Alisson Santos si ferma: infortunio contro l’Udinese

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(Adnkronos) –
Infortunio per Alisson Santos in Napoli-Udinese. Oggi, domenica 24 maggio, gli azzurri hanno ospitato i friulani nell’ultima giornata di Serie A, in una partita condizionata però da un problema fisico accusato nei primi minuti di gioco dall’attaccante brasiliano. Al 10′ Alisson salta secco un avversario sulla sinistra ma si ferma toccandosi la coscia. Tutto lascia pensare a uno strappo. 

Una tegola per Conte, che ha dovuto usare subito uno dei cinque cambi a disposizione inserendo Kevin De Bruyne. Nelle prossime ore Alisson Santos si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico. Se fosse confermato lo strappo, si parla più o meno di due mesi di recupero. Uno stop forzato che potrebbe quindi condizionarne la preparazione in vista della prossima stagione. 

 

sport

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