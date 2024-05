(Adnkronos) – Deraglia treno per il trasporto di materiali per la stazione di Capodichino, morto un operaio, feriti due colleghi. Ennesima tragedia sul lavoro a Napoli. Sul posto in corso l'intervento dei vigili del fuoco, indaga la Polizia di Stato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)