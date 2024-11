Napoli, ancora una sparatoria nella notte: 18enne in fin di vita

(Adnkronos) – Ancora una sparatoria nella notte a Napoli, con 18enne in fin di vita in ospedale. Nel corso della notte, alle ore 5 circa, agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove era stato appena accompagnato un giovanissimo ferito da colpi d’arma da fuoco. Il 18enne napoletano è attualmente ricoverato in pericolo di vita. Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che la vittima, poco prima, era rimasta ferita in una sparatoria avvenuta al centro storico di Napoli, zona Tribunali. Dinamica in fase di ricostruzione a cura della Squadra Mobile di Napoli che indaga sull’episodio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)