Napoli, colpito al volto con un pugno: titolare di un locale in pericolo di vita

(Adnkronos) – Il titolare di un locale è stato preso a pugni nella notte a Napoli: è in pericolo di vita. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 118 – sono intervenuti in via Giambattista Ruoppolo all’esterno di un locale.

Poco prima, e per cause in corso di accertamento, il 50enne avrebbe subìto un’aggressione da parte di uno sconosciuto che lo avrebbe colpito con un pugno al volto per poi andare via. La vittima, nella caduta, pare abbia sbattuto la testa su un gradino.

Il personale del 118 ha trasferito l’uomo, cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli in codice rosso. In nottata, però, l’uomo è stato operato d’urgenza nel reparto di neurochirurgia, al momento è in pericolo di vita.

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