(Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite a Napoli a causa del crollo di un solaio di un’abitazione a Vico Pace, in centro città, provocato da un’esplosione, probabilmente per una fuga di gas. I feriti soccorsi, si legge sulla pagina X dei vigili del fuoco sul posto con la polizia, “sono stati trasportati in ospedale per le ustioni”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)