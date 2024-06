Napoli, incendio sulla collina dei Camaldoli: fiamme lambiscono case

(Adnkronos) – Incendio, con ogni probabilità di origine dolosa, sulla collina dei Camaldoli, a Napoli. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, l'allarme è stato lanciato verso le 19. Al momento nelle vicinanze della collina e anche al vicino quartiere Vomero sono ancora visibili tracce di cenere. Si apprende che il prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato sul luogo dell'incendio. E' stato anche attivato il centro coordinamento soccorsi. "In costante contatto con prefetto e VdF per l'incendio che ha colpito la collina dei Camaldoli. Al momento, grazie al tempestivo intervento, l'incendio non minaccia le zone abitate. Stanotte lasciate squadre a presidio e domani riprenderanno le operazioni aeree di spegnimento", scrive intanto su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)