Napoli-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano oggi, sabato 26 ottobre, al Maradona il Lecce. Gli azzurri nell’ultimo turno hanno vinto a Empoli grazie al rigore di Kvaratskhelia, mentre i salentini sono reduci dalla disastrosa sconfitta casalinga contro la Fiorentina (6-0). Gli uomini di Conte guidano la classifica di Serie A con 19 punti, mentre quelli di Gotti, a rischio esonero in caso di sconfitta, sono fermi al penultimo turno a quota 5. La partita tra Napoli e Lecce è in programma oggi, sabato 26 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano. All. Conte.

Lecce (4-3-3): Falcone; Jean, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierret, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Oudin. All. Gotti Napoli-Lecce sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, visibile sia sulla piattaforma streaming che attraverso smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)