Napoli saluta Conte e pensa a nuovo allenatore: da Italiano ad Allegri, i nomi

(Adnkronos) – Il Napoli saluta Antonio Conte e pensa al nuovo allenatore. Oggi, lunedì 25 maggio, in casa azzurra è partito il toto-nomi per sostituire il tecnico leccese, che lascerà il Maradona dopo due anni e che ha chiuso il campionato al secondo posto battendo l’Udinese 1-0 nell’ultima giornata di Serie A.

Il Napoli ha pubblicato un post sui propri profili social per ufficializzare, dopo l’annuncio nella conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis, l’addio di Conte: “Grazie, Mister!”, è stato il messaggio accompagnato da un cuore azzurro. Ma chi sarà il nuovo allenatore?

Sfumato Maurizio Sarri, che sembra destinato all’Atalanta dopo l’addio, ormai imminente, alla Lazio, il primo nome sembra essere quello di Vincenzo Italiano. L’allenatore potrebbe lasciare il Bologna e accetterebbe il Napoli, così come Massimiliano Allegri, sempre più in bilico sulla panchina del Milan dopo il flop Champions e da sempre gradito a De Laurentiis.

In lista, ma più staccato, c’è anche Roberto Mancini. L’ex ct dell’Italia potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienze in Medio Oriente, ma in cuor suo spera ancora di poter tornare sulla panchina della Nazionale, dove potrebbe approdare proprio Conte.

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