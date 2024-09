Napoli, sequestrato autosalone di Pasquale Manna: il tiktoker che vende le macchine gridando

(Adnkronos) – Per carenza di alcune autorizzazioni sono stati messi i sigilli all’autosalone del noto tiktoker Pasquale Manna. I carabinieri della stazione di Qualiano (Napoli), insieme a personale dell’ufficio tecnico del Comune, hanno denunciato il titolare dell’autosalone che sorge in località Pozzo Nuovo. Pasquale Manna è un rivenditore popolarissimo sui social, in particolare su TikTok, per il suo stile ‘urlato’ e i siparietti con cui commercializza le automobili in esposizione. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’attività era sprovvista delle autorizzazioni ambientali e della documentazione per la prevenzione incendi. L’intera struttura, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le autorizzazioni edilizie. L’intera area di 3.700 metri quadrati è stata sequestrata preventivamente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)