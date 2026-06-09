Nasa annuncia astronauti missione Artemis III, c’è anche Luca Parmitano: “Sono onorato”

(Adnkronos) – L’italiano Luca Parmitano sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa. Lo ha annunciato l’agenzia spaziale statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Gli altri membri: l’americano Andre Douglas, riserva per Artemis II ed esperto della capsula Orion; l’americano Frank Rubio, nel 2022 sulla missione spaziale Sojuz MS-22 a bordo della ISS; Randy Bresnik, astronauta statunitense e tenente colonnello del Corpo dei Marines. Bob Hines sarà il membro di backup della missione.

Al Johnson Space Center di Houston l’agenzia spaziale statunitense ha svelato i quattro nomi dei quattro astronauti che parteciperanno alla missione. A fare l’annuncio Jared Isaacman, Amministratore della Nasa. La missione Artemis III segue la missione Artemis II che ad aprile ha permesso di sorvolare la Luna, si svolgerà il prossimo anno e rimarrà nell’orbita terrestre; verranno inoltre provate le nuove tute spaziali targate Axiom Space (con la partecipazione di Prada). Durante il volo di prova, l’equipaggio decollerà a bordo dello Space Launch System della Nasa e rimarrà in orbita terrestre bassa, dove testerà la capacità di incontrare e attraccare la navicella Orion con i moduli di atterraggio commerciali per equipaggi umani, operazioni necessarie per far atterrare gli astronauti sulla Luna.

Il programma Artemis, guidato dalla Nasa, coinvolge decine di paesi, e l’Esa fornisce il modulo di servizio che dà energia e propulsione alla navetta Orion. L’Asi, l’agenzia spaziale italiana, è invece fornitrice di un modulo pressurizzato per astronauti studiato per la superficie della Luna.

Luca Parmitano non ha nascosto l’emozione dopo l’annuncio: “Mi scuso in anticipo se mi emozionerò. Sono onorato. Per un lancio spaziale servono tante componenti. Per me la piattaforma di lancio è l’Italia, il nostro sistema educativo. L’Italia mi mi ha dato gli strumenti professionali necessari”.

L’Asi, l’agenzia spaziale europea, continua Parmitano, “mi ha dato il primo volo per mettere alla prova quelle skill. L’Esa per me è come la launch tower. Connette mondi diversi, costruendo ponti e connessioni per elevare individui per raggiungere il loro potenziale. Il razzo è la Nasa, che mi ha permesso di essere parte di questo gruppo incredibile di persone. Il carburante è proprio qui: Mia, Sara, Marta, tutta la mia famiglia nel pubblico, voi siete l’energia che alimenta la mia anima e il vostro amore è la scintilla”, ha detto commuovendosi Parmitano, che sarà l’unico europeo a partecipare alla missione Artemis III della Nasa.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)