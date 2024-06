Nautica, Cecchi: “Crescita di oltre 70 punti dal 2021 al 2023”

(Adnkronos) – "Siamo cresciuti dal 2021 al 2023 di oltre 70 punti. Il bilancio è stato approvato, siamo in buone condizioni di salute per quanto riguarda il lato associativo”. Parole del presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, intervistato a valle della Convention Satec 2024 ‘Nautica, rinascimento italiano: dalla città delle arti, la Convention delle imprese della filiera della nautica da diporto lancia un piano per la Blue Economy’, organizzata dall’associazione di categoria a Palazzo Pucci a Firenze. Il presidente Cecchi guarda poi alla prossima edizione del Salone Nautico, che si svolgerà a Genova dal 19 al 24 settembre: “Ci stiamo preparando per un bellissimo salone che non sarà solamente scenografico, ma sarà innovativo in termini di tecnologia ed ecosostenibilità. Siamo già sold out con aziende in lista d’attesa”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)