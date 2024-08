Nave scuola ‘Amerigo Vespucci’ per la prima volta sosterà al porto di Tokio

(Adnkronos) – Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sosterà per la prima volta nei suoi 93 anni di storia nel porto di Tokyo, dal 25 al 30 agosto. Il Vespucci sarà affiancato dal Villaggio Italia, la “Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane che offrirà ai visitatori un’esperienza unica per conoscere la bellezza dell’Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il patrimonio enogastronomico, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica. Tra le eccellenze italiane in mostra a Tokyo l’Italian Opera Academy del Maestro Riccardo Muti, i musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala, la “David” dell’artista Jago, il cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, la Banda Musicale della Marina Militare e gli iconici vini italiani in collaborazione con Verona Fiere – Vinitaly. La cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Tokyo si terrà lunedì 26 agosto alle 10. Interverranno all’inaugurazione il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fortemente voluto il progetto, il Ministro della Difesa giapponese Minoru Kihara, l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di nave Amerigo Vespucci. Saranno presenti inoltre Il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e il Presidente di ICE – Italian Trade & Investment Agency – Matteo Zoppas. A rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione tra Italia e Giappone ci sarà la presenza delle navi che compongono il Gruppo Portaerei italiano (‘ltalian Carrier Strike Group’). In particolare, la Portaerei Cavour e la Fregata Alpino saranno in sosta a Yokosuka, mentre il Pattugliatore Polivalente di Altura Raimondo Montecuccoli sarà in sosta ad Okinawa, nell’ambio della campagna di proiezione operativa nell’Indo-Pacifico con compiti di Naval diplomacy e promozione del Sistema Paese e delle eccellenze italiane nell’industria di settore. Da lunedì 26 a giovedì 29 agosto sarà possibile salire a bordo di Nave Amerigo Vespucci per conoscere da vicino il fascino della Nave definita “la più bella del mondo”, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant’anni ed emblema della Forza Armata italiana. Le visite a bordo sono disponibili nei seguenti giorni: lunedì 26 agosto dalle 16 alle 19; martedì 27 agosto dalle 15 alle 17; mercoledì 28 e giovedì 29 agosto dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Le visite sono gratuite, per accedere è possibile prenotare il proprio ingresso al seguente link: https://tourvespucci.it/tokyo-26-30-agosto-2024/. Per la visita, si consiglia l’uso di calzature comode. Il Villaggio Italia sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 21 (fanno eccezione la giornata inaugurale del 26 in cui aprirà alle 16 e quella finale del 30 agosto in cui chiuderà alle 16). L’ingresso al Villaggio Italia è gratuito. Sul sito https://tourvespucci.it/tokyo-26-30-agosto-2024/ è possibile trovare maggiori informazioni e prenotare i propri posti per le attività in programma al Villaggio a numero chiuso. La musica sarà una grande protagonista del Villaggio Italia. Tutti i giorni, dal 27 al 29 agosto, la mattina alle 11 e il pomeriggio alle ore 17:00 sarà possibile assistere all’esibizione della Banda Musicale della Marina Militare. Il 27 agosto alle 19 ci sarà una serata dedicata ai brani classici della tradizione italiana con l’artista italiana Serena Autieri. Il 28 agosto alle 19:30 presso la Conference Hall del Villaggio Italia si terrà il concerto per quartetto d’archi con i musicisti dell’Italian Opera Academy del Maestro Riccardo Muti che valorizza l’insegnamento dell’opera italiana in ogni parte del mondo. Il 29 agosto alle 19:30 sempre presso la conference hall si terrà, invece, un concerto a cura dei musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala. Villaggio Italia ospita alcune mostre, tutte ad accesso gratuito: “Italia Geniale”, dedicata alla storia del design italiano. Realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Difesa in collaborazione con ADI Design Museum, la mostra racconta il design italiano che ha conquistato il mondo, attraverso decine di oggetti originali protagonisti di sei decenni di storia. “Divina immersiva eccellenza”, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, propone un viaggio magico di colori, suoni e sensazioni lungo dedicato al vino e all’Italia attraverso uno schermo immersivo che avvolgerà i visitatori. “Made in Italy”, dedicata a 23 idee che sono diventate impresa, con le storie di grandi e piccole aziende, a conduzione familiare e non, che si sono distinte a livello nazionale e internazionale per originalità, creatività, coraggio e innovazione e che ben descrivono il successo del modello economico italiano. Ci sarà anche uno spazio dedicato alle infrastrutture italiane più innovative, il Mose (il Modulo Sperimentale Elettromeccanico) di Venezia e il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Il Villaggio Italia ospiterà anche una serie di conferenze dedicate a temi che spaziano dal turismo al commercio mondiale fino alla sostenibilità. Tra queste: la conferenza “Underwater: how to enhance the awareness and its sustainable use”, in programma il 27 agosto alle ore 10:00, organizzata dalla Marina Militare e Sasakawa Peace Foundation approfondirà il tema della rilevanza strategica e del potenziale di crescita e sviluppo del mondo sottomarino contribuendo ad avviare un importante dibattito internazionale. Il 28 agosto alle 15 ci sarà un incontro con gli operatori turistici organizzato da Agenzia Nazionale del Turismo italiana e dal Ministero del Turismo italiano. Il 29 agosto alle 11 si terrà la conferenza dedicata a Expo 2025 Osaka con particolare focus sul Padiglione Italia che svilupperà il tema “L’Arte rigenera la Vita”. Sempre il 29 agosto, alle 15, si terrà la conferenza dedicata alla “Blue and Space Economy”, organizzata da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Marina Militare e Aeronautica Militare. Sarà un’importante occasione di dibattito e condivisione tra attori internazionali che includono Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa), Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Sasakawa Peace Foundation, Thales Alenia Space Italia, Deas oltre che dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Villaggio Italia, grazie al supporto del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ospiterà un’esposizione delle Fiaccole storiche delle Olimpiadi che si sono svolte in Italia e in Giappone. Saranno, inoltre, ospiti al Villaggio Italia alcuni grandi campioni e i sostenitori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il Villaggio Italia ospiterà la nuova opera in bronzo “La David”, realizzata da Jago, uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana contemporanea. Il 30 agosto alle 11 sarà proiettato un documentario dedicato al lavoro creativo dell’artista. Tutti i giorni la programmazione del Villaggio Italia prevede la proiezione di una selezione di film italiani di successo internazionale a cura dalla Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia: il 26 agosto alle 15 sarà proiettato il film “Comandante” di Edoardo De Angelis, il 27 agosto alle 13 sarà proiettato il film “Felicità” di Micaela Ramazzotti e il 28 agosto alle 13 il film “La parte del Leone” di Baptiste Etchegaray and Giuseppe Bucchi. Il cinema sarà protagonista anche dell’incontro che si terrà il 27 agosto alle 15, dedicato a “The Pasolini Season”, un talk che prevede anche alcune proiezioni dedicato all’opera cinematografica di Pier Paolo Pasolini. A disposizione dei visitatori del Villaggio Italia ci sarà anche la cucina più amata del mondo con il “Ristorante Italia” a cura dello chef italiano, molto conosciuto in Giappone, Elio Orsara. Tutti i giorni sarà, inoltre, possibile degustare l’Aperitivo all’Italiana presso il Ristorante Italia. Il 28 agosto dalle 13 alle 14 si terrà una sessione gratuita di show-cooking. La Regione Piemonte partecipa insieme al Consorzio Piemonte Land of Wine con i suoi vini in occasione del decennale del riconoscimento Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, agli eventi organizzati all’interno del Villaggio Italia, in collaborazione con Ice e con Vinitaly. In particolare per tutta la durata della manifestazione la Ministry Lounge di Villaggio Italia ospiterà un corner dedicato al Piemonte dove sarà possibile degustare una selezione di vini provenienti dalle zone Unesco di Langhe-Roero e Monferrato. Il re dei vini del Piemonte, il Barolo, sarà poi protagonista il 27 agosto dalle 16 alle 17 della “Masterclass Vinitaly – Iconic wines of Italy: tasting six legends” presso il “Ristorante Italia” organizzato da Veronafiere/Vinitaly insieme ad altre etichette piemontesi. Tanto Piemonte anche alla cena di gala del 27 agosto a cui parteciperanno anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il presidente del Consorzio Piemonte Land of Wine Francesco Monchiero. I piatti della cucina italiana saranno infatti accompagnati da Alta Langa, Roero, Barolo e Moscato d’Asti in rappresentanza dei territori UNESCO di Langhe-Roero Monferrato, a dieci anni dal riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità. Ogni giorno al tramonto sarà possibile assistere dalla banchina all’Ammaina Bandiera della Nave Amerigo Vespucci. Dopo Tokyo, il Villaggio Italia sarà a Darwin in Australia dal 4 al 7 di ottobre, a Singapore dal 24 al 28 ottobre, a Mumbai in India dal 28 novembre al 2 dicembre, a Doha in Qatar dal 18 al 21 dicembre, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 23 al 26 dicembre e a Jeddah in Arabia Saudita dal 20 al 24 gennaio del prossimo anno. All’iniziativa del Villaggio Italia partecipano, oltre al Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)