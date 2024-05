Nba, Boston Celtics alle Finals

(Adnkronos) – I Boston Celtics vincono 105-102 sul campo degli Indiana Pacers in gara 4 della finale della Eastern Conference, chiudono la serie sul 4-0 e volano alle Finals per andare a caccia del 18esimo titolo della propria storia. I Celtics sfruttano i 29 punti di Brown, i 26 punti di Tatum, i 17 di Holiday e i 16 di White. Ai Pacers non sono bastati i 24 punti di Nembhard e i 19 di Siakam. Boston aspetta ora di conoscere la finalista della Western Conference. I Dallas Mavericks conducono 3-0 contro i Minnesota Timberwolves e stanno posso conquistare il decisivo 4-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)