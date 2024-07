Nepal, aereo si schianta al decollo: il video del disastro

(Adnkronos) – Un aereo si è schianato a Kathmandu, in Nepal, nella fase di decollo nella mattina di oggi, 24 luglio 2024. Nello schianto, almeno 22 morti. I video diffusi sui social documentano il disastro che ha coinvolto l’aereo della compagnia nepalese Saurya Airlines. Un pilota, secondo le news diffuse dalle autorità locali, è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale: è l’unico superstite. A bordo dell’aereo, un CRJ200, c’erano solo tecnici della compagnia e non passeggeri. Un testimone della tragedia, Aadesh Lama, ha ricostruito l’incidente: “Stavo lavorando in garage stamattina, ho sentito un rumore violentissimo. Abbiamo pensato che fosse esploso uno pneumatico e invece era caduto un aereo, che si è schiantato contro un container. Se non ci fosse stato il container, l’aereo avrebbe proseguito la sua corsa fino alle case: il container ci ha salvato”, ha detto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)