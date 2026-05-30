Nepi Molineris: “Villa Borghese modello Central Park per disegnare il futuro”

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L’acqua e il verde protagonisti a Villa Borghese a Roma, grazie agli interventi di restauro presentati in occasione della 100esima edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. A guidare la visita di inaugurazione delle opere restaurate è stato l’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, che ha illustrato i lavori realizzati attorno all’Ovale di Piazza di Siena, con particolare attenzione alla Fontana dei Pupazzi e alla Fontana dei Cavalli Marini.



“Villa Borghese è il cuore pulsante della città, un cuore verde straordinario. In questo dobbiamo ispirarci a Central Park, che ha creato indotto anche nel mercato immobiliare per New York. Villa Borghese dovrà crearlo per Roma. Per il turismo significa immergersi in un parco che narra l’Italia e Roma in maniera perfetta. Quando fu costruita la famiglia Borghese non voleva una villa chiusa per loro stessi, ma aperta per tutto il popolo. Era già inclusiva al momento della sua costruzione, questo è un posto magico; siamo abituati a vivere nel bello, i complimenti che riceviamo a livello internazionale sono incredibili, ma dobbiamo cercare di fare sempre di più”, ha spiegato Diego Nepi Molineris, nel corso dell’incontro di presentazione che è stata l’occasione per ripercorrere la lunga serie di interventi di restauro e valorizzazione effettuati nel corso degli anni.

“Progetti per il futuro? Abbiamo idea di continuare a lavorare sul Galoppatoio, sulla parte monumentale, prenderci cura sempre del verde, uno degli aspetti fondamentali e di sostenibilità, ma anche di lavorare sui servizi, come la connettività digitale, gli arredi urbani come le panchine, i kids corner per accudire i neonati o i cestini per il riciclo. Cose semplici che però rappresenteranno la via principale per la gestione futura”, ha aggiunto Nepi che ha sottolineato come questo sia “un percorso iniziato nel 2017 insieme all’Istituto per il Credito Sportivo allora presieduto dall’attuale Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che costantemente ci accompagna in questa sfida insieme alla Fise e al Comune di Roma”.

“Piazza di Siena oggi è fra gli eventi di salto ostacoli più importanti al mondo. La nostra prospettiva è quella di diventare un unicum, portando Piazza di Siena ad essere l’evento degli sport equestri irrinunciabile per ogni cavaliere o amazzone. Montare a Piazza di Siena è un po’ come correre a Montecarlo per la Formula 1, un qualcosa di speciale e irripetibile nella stagione agonistica e nel curriculum di qualunque atleta”, ha poi aggiunto l’ad di Sport e Salute che ha rivolto lo sguardo verso la Piazza di Siena – e non solo – che sarà: “Dobbiamo viaggiare nel futuro di questo straordinario pezzo unico dell’arte, della scultura e della natura e dobbiamo farlo con una serie di progettualità dalle quali nascano nuovi servizi e occasioni per cittadini e turisti. Dobbiamo farlo costruendo nuove prospettive di riqualificazione di Villa Borghese per renderla un palcoscenico permanente, 365 l’anno, che possa soddisfare la voglia di fare sport di ognuno di noi. E soprattutto dei più giovani, bambini e bambine, creando per loro un luogo che possa generare amicizia, cultura, voglia di socializzare attraverso lo sport”. L’ad di Sport e Salute ha poi concluso: “abbiamo appena chiuso un capitolo lungo 10 anni ma siamo qui proprio per aprirne un altro”.

“Oggi festeggiamo due compleanni: il primo sono i cento anni dalla prima edizione di Piazza di Siena, e poi anche la nostra federazione compie cento anni ed è sempre più bella. Poter dire di fare un evento sportivo di livello mondiale, apprezzato in tutto il mondo, al centro di Roma in una gemma della cultura e dell’ambiente come Villa Borghese, riuscendo a lasciarlo più bello di come lo abbiamo trovato, per noi è un orgoglio. Spero che nel prossimo futuro a Roma si possa veramente fare questo, investire e far venire i turisti in Italia per apprezzare questo patrimonio dell’umanità”, ha aggiunto il presidente della Federazione Italia Sport Equestri, Marco Di Paola, nel corso dell’incontro.

“La collaborazione con Sport e Salute” della Sovrintendenza capitolina, testimoniata dal restauro della Fontana dei Cavalli Marini a Villa Borghese, rappresenta “un esempio”. Lo ha sottolineato Federica Pirani, direttrice del Patrimonio Artistico delle Ville Storiche della Sovrintendenza capitolina. “Ringrazio tutte le persone che hanno seguito passo dopo passo il restauro”, ha spiegato Pirani durante il tour per ripercorrere la lunga serie di interventi di restauro e valorizzazione effettuati dal 2017 nell’area di Villa Borghese in occasione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, “Porto questa collaborazione con Sport e Salute come esempio: sono da sempre convinta che da decoro nasca decoro, ogni cittadino che vede cose belle le percepisce come proprie e avverte il dovere di difenderle. Se c’è un ambiente degradato, è al contrario molto facile che il degrado si diffonda”.

Completa sintonia di intenti e operatività tra gli “Amici di Villa Borghese” e Sport e Salute, che questa mattina ha ripercorso la stessa presidente dell’Associazione, Alix Van Buren. “Se qualcuno, nove anni fa, avesse scommesso in un’alleanza fra gli Amici di Villa Borghese e Sport e Salute, oggi sarebbe probabilmente milionario”, ha sottolineato Van Buren con un sorriso. “Perché sembrava una scommessa impossibile. Oggi festeggiamo l’impossibile, diventato possibile. Ci crediamo noi, ma ci crede anche lui”, ha proseguito la presidente dell’Associazione indicando Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute.

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