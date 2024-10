Nordcorea, continua la guerra dei palloncini: rifiuti sulla presidenza sudcoreana

(Adnkronos) – Ancora palloncini con rifiuti e volantini di propaganda, lanciati dalla Corea del Nord in direzione della Corea del Sud. E il ‘carico’ di un palloncino finisce nel complesso presidenziale a Seul con messaggi critici nei confronti del presidente Yoon Suk Yeol e della first lady Kim Keon Hee. A raccontarlo è l’agenzia sudcoreana Yonhap nel mezzo di crescenti tensioni. “Alle prime ore di stamani un palloncino nordcoreano pieno di spazzatura è esploso in aria, spargendo rifiuti intorno al complesso presidenziale”, hanno confermato dal servizio di sicurezza della presidenza, precisando che il materiale non rappresentava una minaccia per la sicurezza e che la situazione è costantemente monitorata in coordinamento con i vertici militari. Già a luglio un palloncino ‘nordcoreano’ era finito nel complesso presidenziale, ma – scrive la Yonhap – è la prima volta che dalla Corea del Nord vengono lanciati volantini con critiche esplicitamente rivolte al presidente sudcoreano e alla consorte. Negli ultimi mesi la Corea del Sud ha denunciato il lancio di migliaia di palloncini dal Nord di Kim Jong Un. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)