NordCorea, Pyongyang pubblica immagini sito arricchimento uranio

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha pubblicato per la prima volta le immagini relative al suo impianto per l’arricchimento dell’uranio durante una visita al sito del leader Kim Jong Un, che ha chiesto di incrementare il numero delle centrifughe per potenziare il suo arsenale nucleare. Kim ha visitato l’Istituto per le Armi Nucleari e ha chiesto di incrementare “la base di produzione di materiali nucleari di qualità” per scopi militari, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna, senza fornire informazioni su dove si trovi l’impianto né sulla data della visita. Il leader nordcoreano “ha sottolineato la necessità di aumentare ulteriormente il numero di centrifughe per aumentare esponenzialmente le armi nucleari per l’autodifesa”, hanno riferito i media statali, pubblicando immagini di Kim che ispeziona file di centrifughe. Kim ha anche “sottolineato la necessità di stabilire un obiettivo a lungo termine più elevato nella produzione di materiali nucleari”. Il Paese asiatico, che ha condotto il suo primo test nucleare nel 2006 ed è sotto una serie di sanzioni Onu per i suoi programmi militari, non ha mai divulgato pubblicamente i dettagli del suo impianto di arricchimento dell’uranio. La Corea del Sud ha criticato duramente il regime di Pyongyang per le attività condotte nell’impianto e per il suo obiettivo di aumentare la produzione di materiali per armi nucleari tattiche. “È una chiara violazione di una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ha affermato un portavoce del governo di Seul. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)