Nuoro, gli sparano in faccia nelle campagne di Orgosolo: 66enne ricoverato in codice rosso

(Adnkronos) – Colpito da uno sparo in faccia nelle campagne di Orgosolo, non lontano dalla foresta di Montes, un 66enne è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Nuoro. Il colpo d'arma da fuoco lo ha raggiunto alla guancia destra e il proiettile è uscito da quella sinistra. La vittima, secondo le prime informazioni, è un operaio dell'agenzia regionale Forestas e non si sarebbe trattato di un incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ieri a Orgosolo erano stati esplosi altri colpi d'arma da fuoco: nel mirino erano finite le auto della ditta Icm che lavora alla diga di Cumbidanovu. Gli spari avevano raggiunto i mezzi quando gli operai erano in pausa pranzo. Su quella vicenda indaga la polizia.