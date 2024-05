Nuova Delhi ‘bollente’, temperatura percepita 50 gradi: domani si vota

(Adnkronos) – Il caldo soffocante continua a non dare tregua in India. L'ondata di calore, che sta colpendo alcune zone del nord del gigante asiatico, potrebbe durare fino a mercoledì prossimo, avvertono dal dipartimento di meteorologia, come riporta la Bbc, mentre in diverse regioni iniziano ad aumentare i problemi con acqua ed elettricità a causa dell'aumento dei consumi. Ieri la colonnina di mercurio è salita sopra i 45 gradi in molti stati. A Barmer, nel Rajasthan, ha raggiunto i 48.8. E a Nuova Delhi la richiesta di energia è arrivata a un nuovo record nella storia della capitale indiana che questa settimana ha avuto temperature tra i 45 e i 46 gradi. Secondo gli esperti l'indice di calore, la temperatura percepita, ha superato i 50 gradi a causa dell'umidità. Sono aumentati i casi di malori legati al caldo. Giovedì a Delhi la colonnina di mercurio segnava 41 gradi, un grado sopra la norma, ma la temperatura percepita era ben più alta, come fossero 50 gradi, riferiscono i media indiani. E, si legge sul Times of India, tra oggi e domani il rischio sono 54-56 gradi percepiti. "Quest'anno Delhi è bollente", ha sintetizzato alla Bbc Rohit Nair, 34 anni, che qui lavora e denuncia una situazione insopportabile, in cui è "impossibile stare senza aria condizionata". Domani a Delhi si vota in occasione della sesta tornata delle elezioni politiche. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)