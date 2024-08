Nuova fiamma per Fedez? Chi è Luna Shirin Rasia, la modella accanto al rapper negli scatti rubati

(Adnkronos) – Nuova fiamma per Fedez? La notizia sembrerebbe confermata dagli scatti rubati dai paparazzi e pubblicati in esclusiva sul settimanale Chi, foto che immortalano il rapper mentre scambia baci ed effusioni con Luna Shirin Rasia durante un giro in barca. Non è la prima ragazza con cui è stato fotografato nel corso dell’estate: prima c’è stata la modella francese Garance Authié, poi la studentessa Sveva Magatti, in seguito sono circolate voci che lo volevano insieme all’influencer e creator su OnlyFans Giulia Ottorini, e adesso Luna, conosciuta in Italia per la relazione avuta in passato con Michele Merlo. Né sul suo sito web né sui social, la ragazza dà molte informazioni private: secondo voci sul web, dovrebbe avere 23 anni e origini venezuelane. Appassionata di fotografia e moda sin da bambina, ha iniziato da adolescente la sua carriera come modella. “La mia passione – racconta – nasce da piccola, quando già mi perdevo a sfogliare riviste di moda e a guardare sfilate in Internet”. A 17 anni partecipa a uno shooting e-commerce nell’azienda Paquito Prontomoda a Bologna. Un’esperienza che le fa capire come quel mondo, che già trovava affascinante, possa essere la sua strada: si iscrive al corso di ‘Culture e Pratiche della moda’ all’università di Bologna e nel 2020 inizia ufficialmente il lavoro come fotomodella per Paquito Prontomoda. “Questa opportunità lavorativa – spiega sul suo sito – è stata un trampolino di lancio per la mia carriera, che mi ha successivamente permesso di farmi conoscere all’interno del mondo fashion e di poter collaborare e lavorare per altri brand, quali Chemise Imola, Erendira e Allegra Pizzoleo”. Nota la relazione avuta con Michele Merlo, cantautore morto il 6 giugno 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante improvvisa e conosciuto per le sue partecipazioni a ‘X Factor’ e ‘Amici di Maria De Filippi’. A lui sembrerebbe aver dedicato solo un paio di settimane fa un post su Instagram: un tramonto sul mare scattato a Palma di Maiorca. Il padre di Michele Merlo ha commentato la foto: “Mi ricorda un post, quel post”, a cui Rasia ha risposto semplicemente “Sì”. Proprio pochi giorni prima del ricovero in ospedale, il 2 giugno 2021, il cantante aveva pubblicato su Instagram un tramonto simile, sul mare, scrivendo: “Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa da male”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)