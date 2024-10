Oggi torna la Champions League: il programma della terza giornata e dove vederla in tv

(Adnkronos) – È tempo di Champions League. Dopo la pausa per le nazionali, si gioca la massima competizione continentale torna in campo per la terza giornata. Apre le danze il Milan, che sarà impegnato oggi contro il Bruges, in una partita fondamentale per la classifica dei rossoneri, fermi ancora a 0 punti. A seguire sarà il turno del Bologna, impegnato nella complicata trasferta di Birmigham contro l’Aston Villa, e della Juventus, che affronterà all’Allianz Stadium lo Stoccarda per rimanere a punteggio pieno. Domani invece toccherà all’Atalanta, in casa contro il Celtic, e all’Inter, che in trasferta contro lo Young Boys può conquistare punti pesanti per avvicinare l’obiettivo di chiudere nelle prime otto posizioni, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale.

18.45 Milan-Bruges

18.45 Monaco-Stella Rossa

21.00 Juventus-Stoccarda



21.00 Aston Villa-Bologna

21.00 Real Madrid-Borussia Dortmund 21.00 Arsenal-Shakhtar 21.00 Psg-Psv 21.00 Sturm Graz-Sporting 21.00 Girona-Slovan Bratislava

18.45 Atalanta-Celtic

18.45 Brest-Bayer Leverkusen

21.00 Young Boys-Inter

21.00 Barcellona-Bayern 21.00 Manchester City-Sparta Praga 21.00 Lipsia-Liverpool 21.00 Atletico Madrid-Lille 21.00 Benfica-Feyenoord 21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Sky e visibili in streaming su Now e sull’app SkyGo, ad eccezione di Young Boys-Inter, esclusiva Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)