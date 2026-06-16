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Omicidi Villa Pamphili, riprende il processo: Kaufmann può stare in giudizio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Lo stato psicofisico di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, è compatibile con il carcere e il processo in corso a Roma può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d’Assise di Roma che avevano disposto per l’imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica su richiesta della difesa.  

“L’attuale stato fisiopsichico dell’imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico” scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. 

La prima Corte di Assise, accogliendo la richiesta del difensore dell’uomo, l’avvocato Paolo Foti, aveva emesso un’ordinanza con cui disponeva il trasferimento dal carcere a una struttura del servizio psichiatrico dove l’uomo doveva essere piantonato “in forma continuativa (h24)”.  

A suggerire una somministrazione continuativa di terapia farmacologica di 30 giorni per Kaufmann era stato il perito interpellato nell’aprile scorso. I pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini con il pm Antonio Verdi, contestano all’americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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