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Omicidio Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Louis Dassilva è stato assolto. E’ arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini, nella notte, la sentenza sull’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023.  

Vicino di casa della vittima 78enne, uccisa con 29 coltellate, Dassilva è stato liberato subito. La Procura aveva chiesto l’ergastolo.  

“Noi attendiamo con serenità la pronuncia della Corte”, aveva detto all’Adnkronos Riario Fabbri, uno degli avvocati del 36enne senegalese, unico accusato per l’omicidio.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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