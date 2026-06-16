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Omicidio San Stino di Livenza, recuperato dal canale il corpo di Chiara Guerra uccisa dal nipote

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – È stato recuperato poco fa dal canale Malgher a San Stino di Livenza (Venezia) il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. I vigili del fuoco di Mestre (Venezia) confermano all’Adnkronos la notizia. Da domenica mattina a setacciare il canale erano impegnate squadre del nucleo sommozzatori, del nucleo droni e due squadre Saf con imbarcazioni dotate di ecoscandaglio.  

Sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere le accuse mosse al 17enne reo confesso. La procura dei minorenni di Trieste, competente per territorio, ha chiesto la convalida del fermo del giovane, attualmente in una comunità per minori della provincia di Treviso da dove sarà probabilmente trasferito: compirà 18 anni tra due mesi.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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