Omicidio Sharon Verzeni, genitori attesi in caserma

(Adnkronos) – I genitori di Sharon Verzeni, la giovane di 33 anni accoltellata in strada poco dopo la mezzanotte di martedì 30 luglio a Terno d’Isola, nella Bergamasca, potrebbero essere convocati nel pomeriggio di oggi in caserma. A quanto apprende l’Adnkronos, dopo l’audizione di Christopher e Melody, il fratello e della sorella della giovane e del marito di Melody, Stefano Campana, che ieri sono stati sentiti per sei ore dagli investigatori, oggi potrebbe essere il turno del papà e della mamma, che potrebbero rivelare ulteriori particolari sulla vita della figlia. Del resto, le piste nelle indagini restano tutte aperte e gli investigatori cercano di fare luce il più possibile su tutti i particolari che riguardano la vita della ragazza. Ieri i parenti di Sharon hanno rilasciato agli investigatori parecchie informazioni; dettagli che coinvolgono anche il rapporto con il fidanzato, Sergio Ruocco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)