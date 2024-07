Orban vede Trump: “Abbiamo discusso di pace, risolverà tutto”

(Adnkronos) – “Buone notizie” dopo l’incontro in Florida tra Viktor Orban e Donald Trump. “Missione di pace 5.0”, scrive il premier ungherese, riferendosi alle cinque tappe del suo viaggio di questi giorni (Kiev, Mosca, Pechino, Washington e la Florida). “È stato un onore fare visita oggi a Donald Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso i modi per creare pace. La buona notizia del giorno: risolverà tutto!”, assicura Orban. Ma a chiarire che nei suoi incontri avviati all’inizio della presidenza di turno dell’Ue, Orban non aveva “alcun mandato” dell’Ue, è da Washington il presidente francese Emmanuel Macron, che ha insistito su “sovranità e indipendenza della diplomazia” dei singoli Stati. “Penso sia legittimo – ha detto nelle dichiarazioni rilanciate dai media francesi – che un capo di governo possa andare nel Paese in cui sceglie di recarsi in visita”. “Semplicemente – ha aggiunto nelle dichiarazioni rilanciate dai media francesi – non dovrebbero esserci ambiguità”. E Orban “non l’ha fatto in quanto presidente di questo semestre con responsabilità europee”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)