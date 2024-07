(Adnkronos) – E' morto cadendo nel miscelatore del cibo per il bestiame. L'incidente oggi, domenica 7 luglio, in un'azienda agricola a San Martino di Lupari nel padovano. Sul posto è intervenuto il personale della squadra dei vigili del fuoco di Cittadella per il recupero del corpo insieme al personale sanitario del Suem, lo Spisal, i carabinieri e il sindaco del paese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)