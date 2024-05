Pakistan, temperature oltre 50 gradi: esplode pneumatico di un pullman, 28 morti

(Adnkronos) – Il caldo non dà tregua al Pakistan dove le temperature hanno superato i 50 gradi. Un pullman è uscito fuori strada nel sudovest del Paese, finendo in un burrone dopo l'esplosione di uno pneumatico. Il bilancio fornito dalle autorità e riportato dal giornale Dawn parla di almeno 28 morti. Tra le vittime della tragedia alle prime ore di oggi ci sono anche tre donne e altrettanti bambini. L'incidente è avvenuto nella zona di Washuk. Il pullman era partito da Turbat ed era diretto verso Quetta. Almeno 22 persone sono rimaste ferite e alcune sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)