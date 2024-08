Palermo: I vincitori del Premio Kalsa 2024

(Adnkronos) – Piccoli e grandi eroi del nostro tempo. Donne e uomini che cercano di fare la storia grazie ai loro gesti. Sono loro i premiati della quarta edizione del “Premio Kalsa”, che si svolgerà il prossimo 4 settembre, al Giardino dei Giusti in via Alloro a Palermo, nell’ambito dell’Alloro Fest. Il premio è organizzato dall’associazione Gruppo Folk Conca d’oro con la direzione artistica di Giovanni Apprendi. I vincitori di quest’anno, quarta edizione del Premio Kalsa, sono: il Procuratore generale di Palermo Lia Sava, il conduttore televisivo Diego Bianchi (Zoro), la giornalista Rai corrispondente da Mosca, Liana Mistretta e i Vigili del fuoco e la Guardia costiera, impegnati da 10 giorni nel naufragio del veliero britannico Bayesian affondato il 19 agosto a Porticello (Palermo). Un premio speciale verrà dato in memoria di Franco Scafidi, erede di una storica dinastia di fotoreporter, morto di recente. Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Elvira Terranova, si esibirà anche il noto cantautore e attore Mario Incudine. L’Alloro Fest 2024 è realizzato anche grazie agli sponsor: Comune di Palermo, città Metropolitana, Enel, Fondazione Buttitta, Fondazione Museo Pasqualino, Centro Diaconale Valdesi, Raizes Teatro, Agenzia di Viaggi Conca d’oro, Agius, Legacoop, la Braciera, Borgo dei Giusti Usef, Arpa, Lions Palermo Leoni, CTA Maria Sanfilippo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)